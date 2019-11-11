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UBA大專籃球聯賽將登場 郭婞淳號召球迷看球

最新更新：2019/11/11 18:16
108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組賽程14日起在佛光大學率先開打，男子組賽事也將於25日在輔仁大學登場。中央社記者龍柏安攝 108年11月11日
108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組賽程14日起在佛光大學率先開打，男子組賽事也將於25日在輔仁大學登場。中央社記者龍柏安攝 108年11月11日

（中央社記者龍柏安台北11日電）國小開始打籃球，「舉重女神」郭婞淳一度盼望自己能成為女籃國手，卻因為國二比賽時上籃「放槍」，成了她籃球生涯的絕響，還是愛籃球的她，也盼大家踴躍進場，關注UBA賽事。

108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，女子組將於11月14日在佛光大學率先登場，男子組賽事則於11月25日在輔仁大學登場，而台灣舉重名將郭婞淳獲邀擔任活動大使，不少球員目睹偶像親臨現場，爭相要求合影。

事實上郭婞淳和籃球還真有淵源，小學就打籃球的她，國中也是校隊一員，國二那年南區複賽最後一戰，她在快攻無人防守的情況下，上籃居然失手，球隊因此輸掉比賽，之後球隊也因人數不足而解散。

郭婞淳苦笑說，在接觸舉重前，她還參加過田徑隊，往事同樣不堪回首，「我接力就掉過兩次棒，一次是全國中等學校運動會，一次是原住民運動會」。她承認，這些慘痛經驗，都讓她非常內疚，所幸靠著舉重，找到新的另一片天。

為了保護身體，郭婞淳接觸舉重後幾乎不再碰籃球，不過籃球仍是她最喜愛的運動之一，去年UBA冠軍賽，她就有到現場看球。

今年郭婞淳身為UBA代言人，卻因下個月馬上就要前往中國參加比賽，無暇到場觀賽，不過她透露：「希望明年冠軍賽的時候，我還能去現場看球，因為我很喜歡在現場拋彩帶的感覺。」（編輯：張雅淨）1081111

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