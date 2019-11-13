12強中華隊痛宰韓國 新北警請吃雞排全搶光

（中央社記者黃旭昇新北13日電）為慶祝世界12強棒球賽中華隊大贏韓國隊，新北市中和警分局長林故廷與警員崔萬鑫，今天下午聯袂發放300份雞排，民眾響應加碼後增加到600份全搶光，警民同享中華隊獲勝喜悅。

中和警分局長林故廷今天晚上接受中央社記者訪問表示，他從小就非常愛打棒球，住在雲林四湖的鄉下，小時候還會以報紙、木棒自製球具。下課時，打棒球也是最好的娛樂。

林故廷說，小學熱愛打棒球，經常下課後兩班級分隊互相比賽，經常打完9局才回家，如果賽局難分秋色，就打到6局，下次再戰。

他表示，自己從小到大都有打棒球經驗，直到念警察大學也還打球。他更是熱愛觀看棒球賽事，以往會熬夜看比賽，昨天看到中華隊大勝韓國隊，讓他非常感動與高興。

林故廷說，昨晚中華隊獲勝後，同樣熱愛棒球的警員崔萬鑫便呈報詢問，是否可以自掏腰包，與民眾一同慶祝中華隊勝利。他認為這是好事，值得慶祝，於是同意與警員一起分攤經費買雞排請客。

擔任預防犯罪防治小組長的崔萬鑫，發起活動後也在臉書（Facebook）社團發布訊息，慶祝中華隊大勝韓國隊，今天下午3時在分局門口送出300份雞排，與中和民眾同樂。

消息傳開後，下午1時起，就有民眾開始排隊，大排長龍，也有熱心民眾王小姐等，現場加碼贊助。民眾在領雞排時，還要大聲叫出「中華隊加油」的通關密語。

林故廷說，共準備600份雞排大放送給現場民眾，活動開始半小時就將雞排發送完畢。他說，棒球在台灣是全民最熱愛的運動，中華隊打贏韓國，除自己開心外，希望藉此活動提升全體士氣，並鼓勵民眾遠離犯罪。（編輯：謝雅竹）1081113