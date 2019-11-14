中華隊東京巨蛋練球 選手適應白色屋頂光線

世界12強棒球賽14日為官方練球日，中華隊15日起要在東京巨蛋進行賽事，選手先適應場地，由於東京巨蛋屋頂是白色，加上中午會更亮，接飛球時要特別注意。中央社記者張新偉東京攝 108年11月14日

（中央社東京14日電）世界12強賽今天為官方練球日，中華隊明天起要在東京巨蛋進行賽事，練球時選手先適應場地，比較要注意的是，由於東京巨蛋屋頂是白色，加上中午會更亮，接飛球時要特別注意。

中華隊前2場複賽對墨西哥及韓國皆是在千葉ZOZO球場，明天開始交手美國、澳洲隊則是在東京巨蛋，今天練球也是在東京巨蛋進行，選手先在球場適應燈光、草皮等。

捕手林泓育表示，今天球隊主要是先來適應，了解可能發生的狀況，因為東京巨蛋的屋頂是白色，與球的顏色相似，加上燈光影響，接飛球時判斷要特別注意；至於這邊的人工草皮，林泓育認為和千葉差別不大。

王柏融效力於日職火腿隊，之前在中職時也來打過幾次交流賽，他指出，「在這裡算滿熟悉的，今天也滿亢奮的，因為可以整隊一起來這裡打比賽」；對於東京巨蛋的特性，他表示，這裡人工草皮較軟，白天時屋頂會比晚上更白。

隊長胡金龍則說，2006年第一屆WBC經典賽時有在東京巨蛋比賽過，球場沒有什麼變，不過還要適應一下，因為明天和美國隊是打午場賽事，「這邊屋頂中午會亮一點，跟球要跟到最後」。

中華隊將交手美國隊，胡金龍認為，這次美國隊是一支滿年輕的球隊，天分都很好。他也表示，目前狀況不好不壞，維持平穩比較重要，「穩紮穩打，看什麼樣的比數，就做什麼樣的攻擊，設定策略，不會追求全壘打」。（編輯：張芷瑄）1081114

世界12強棒球賽14日為官方練球日，中華隊15日起要在東京巨蛋進行賽事，選手先適應場地。內野手林立（左起）、王勝偉與岳東華進行內野防守練習，熟悉球的彈跳。中央社記者張新偉東京攝 108年11月14日