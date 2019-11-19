中信學院擊敗高雄大學 UBL公開一級隊史首勝

108學年度全國大專校院棒球運動聯賽（公開組一級）19日開打，中信學院首戰對上高雄大學，中信先發投手陳璽文（中）5局好投，加上打擊發揮，助隊以8比5拿下隊史公開一級首勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中信金融管理學院棒球隊107學年度拿下大專聯賽公開二級冠軍，108學年度打公開一級，今天首戰與高雄大學交手，先發投手陳璽文5局好投，打線串聯，以8比5拿下隊史公開一級首勝。

107學年度UBL大專棒球聯賽（公開二級）冠、亞軍隊伍中信金融學院與高雄大學，今年升級打公開一級賽事，108學年度大專棒球聯賽（公開一級）今天開打，兩隊首戰就碰頭。

中信學院投打發揮，先發投手陳璽文投5局被敲4支安打，投出5次三振、無失分，比賽前半段有效壓制對手打線。

中信學院首局就有攻勢，開賽抓準高雄大學投手群不穩，靠著單局接連6支安打、1次保送，另有2次守備失誤，一口氣打了10人次、攻下4分，4局再靠著單局2支安打，拿下第5分，5局、7局、9局再各添1分，比賽一路維持領先。

高雄大學比賽前半段打線受制，直到8局靠著接連4支安打，單局追回3分，高雄大學9局下半再添2分，但攻勢沒能延續、吞下敗仗，中信學院拿下大專聯賽公開一級賽事隊史首冠。

南華大學今天首戰與遠東科大交手，南華大學首局先拿1分，3局靠著單局6支安打、1次保送，攻下6分大局、奠定勝基。南華5局再起攻勢，靠著保送、接連安打、高飛犧牲打、失誤，再添3分，拉開領先差距，遠東科大追分不及，南華大學以10比1拿下勝利。（編輯：張雅淨）1081119