重光盃石晨廷再見安復仇 中平勝龜山拿隊史首冠

（中央社記者謝靜雯台北20日電）第11屆重光盃全國少棒錦標賽冠軍戰上演「桃園內戰」，中平與龜山連3屆在冠軍戰碰頭，不過中平不再遺憾，6局靠著石晨廷再見安打，以6比5奪隊史首冠，粉碎龜山三連霸的希望。

重光盃少棒賽4強隊伍有3隊來自桃園，分別為中平、龜山和仁善，另外一隊為台中市忠孝國小，今天4強賽，龜山以12比2擊敗忠孝，中平以12比9擊敗仁善，晉級冠軍戰。

前兩屆比賽冠軍戰組合都是龜山與中平，前兩屆都由龜山抱回冠軍，今天比賽兩隊攻勢互有往來，5局打完中平4比3領先，龜山6局上半靠著接連安打、失誤，單局攻下2分，超前比數。

中平把握6局下半最後反攻機會，靠著安打、野手選擇、保送、廖承緯適時安打，送回追平分，石晨廷再見安，幫助球隊拿下勝利。

賽後兩邊球員哭成一片，龜山總教練干易哲表示，小朋友的比賽變化多，比賽後半段沒能守下，不會責怪小朋友。

石晨廷清楚記得去年重光盃，冠軍戰2比14輸給龜山，賽前就想要復仇，但也提到龜山是很強的對手，今天能夠打出再見安打特別感動。

中平總教練李國強表示，6局下半選擇相信球員，讓球員放手攻擊，「我覺得那是培養小朋友信心很好的時機，我就算因為這樣被罵也沒有關係，希望在這個年紀就讓他們對自己有自信」。

中平拿下重光盃隊史首冠，李國強表示，沒有把冠軍盃看得太重，「值得欣慰的是，小朋友沒有在落後時放棄，這個冠軍證明我們有進步」。（編輯：屈享平）1081120