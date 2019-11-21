陽岱鋼比球隊早3個半小時開練 阿部慎之助指點

（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天舉行返台記者會，陽岱鋼本季出賽機會不固定，但他把握每次可以上場的機會，每天比球隊早3個半小時到場訓練，意外獲前輩阿部慎之助指點。

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼，本季沒能固定先發出賽，本季一軍出賽110場，208打數敲出57支安打，包括4發全壘打，貢獻21分打點，打擊率2成74。

陽岱鋼表示，雖然出賽的機會不固定，但不會去想能不能夠先發，也不會因此偷懶，每天維持該做的訓練，「這也是一種練心臟強壯的方式」。

陽岱鋼透露，賽前的準備做充足，希望可以保持隨時能進入狀況，一般晚場的比賽，球隊約是下午2時30分開始練習，陽岱鋼會在中午11時就提早開始自主訓練，也因為有提前到場訓練的習慣，意外獲得被譽為巨人隊史上最強捕手阿部慎之助指點。

陽岱鋼表示，阿部慎之助身上學到很多，阿部慎之助也給他建議，要他換一支球棒和型號，對於揮棒軌跡、速度、動作和擊球點可能會有幫助。

8月季中，陽岱鋼從原本拿940克的棒子改拿920克的球棒，換了棒子後，對於反方向、內角球等攻擊，感覺也越來越順手。

放眼明年球季，陽岱鋼表示，巨人隊的外野競爭很激烈，今年身體沒有什麼大傷，明年首要目標還是「健康」，只有身體健康，機會來了才能把握。（編輯：張芷瑄）1081121