HBL范筱林將功折罪 率治平逆轉三民晉級

（中央社記者龍柏安台北24日電）前一晚2罰中1的痛，讓治平高中控衛范筱林難以釋懷，面臨晉級與否的生死戰，他擦乾眼淚火力全開，攻下全隊最高的24分，率隊以93比87逆轉擊敗三民家商挺進12強。

108學年度HBL高中籃球聯賽，今天在台北體育館進行男子組預賽最後一天，治平與三民雙雙面臨贏球晉級、輸球就淘汰的存亡生死戰，治平擺脫首節落後12分劣勢，靠著范筱林6記3分球領軍，後來居上搶走晉級門票。

治平前一晚與南山高中打到延長賽才落敗，范筱林在正規賽結束前只要2罰俱中，就能扳倒南山，可惜他2罰中1，歷經延長賽也吞敗，賽後他自責不已，甚至偷偷流下男兒淚，不過他告訴自己，「下一場要討回來」。

范筱林說到做到，今天他3分球10投中6，攻下全隊最高的24分、另抓下7籃板、送出7助攻，他坦言：「我也沒想到，今天自己會得這麼多分。」

開局就落後，治平教頭「黑豬」吳建龍坦言：「球隊沒有防守。」他甚至不叫暫停，要場上球員自己溝通、思考去解決問題，直到首節打完，他反問球員：「第1節讓三民得了27分，你們想讓對手得分破百嗎。」

球員接下來才上緊發條，第2節拉出29比11攻勢，成功逆轉戰局，吳建龍笑說，他彷彿帶了兩支不同的球隊，不過他對球員韌性給了高度評價，也稱讚范筱林歷經昨晚的打擊後，今天還能有高水準演出，實則難能可貴。（編輯：張雅淨）1081124