劉任右投打潛力佳 龜山徐生明盃晉4強

2019第7屆徐生明國際少棒錦標賽25日8強賽上演「桃園內戰」，由龜山與大勇交手，龜山球員劉任右投打表現佳，未來發展潛力被看好。中央社記者謝靜雯攝 108年11月25日

（中央社記者謝靜雯高雄25日電）徐生明國際少棒錦標賽，8強「桃園內戰」龜山與大勇交手，龜山五年級球員劉任右投打表現佳，教練干易哲看好未來發展潛力，而明天4強與台東豐田交手，他直言：「不能大意。」

徐生明少棒賽兩支桃園球隊今天8強提前碰頭，龜山五年級投手劉任右中繼表現佳，投2局沒被敲出安打，投出3次三振。碰上大勇「小巨人」183公分、具長打實力的曹以諺，劉任右說，要投第一球之前心臟快要跳出來，搶下好球後就不緊張了，最後三振曹以諺。

劉任右與大勇比賽中繼好投，打擊表現也很突出，2局選到保送，3局敲出二壘打，6局首次打擊機會獲保送，第2次打擊機會敲出場內全壘打，總計貢獻5分打點；劉任右投打表現佳，率隊以17比2拿勝、晉級4強。

龜山教練干易哲表示，劉任右去年就有參加MLB盃U10全國次少棒賽，雖然今年才升上五年級，但看好他未來投打兩端發展潛力，場上的態度和個性都不錯，現階段雖還不是很成熟，希望透過比賽累積經驗，讓他越來越進步。

劉任右表示，有了去年MLB盃U10全國次少棒賽經驗，場上遇到狀況不容易緊張。今天數據上投打表現都很亮眼，但他自評打擊還可以更好，「希望關鍵時刻都能打出安打」。

龜山去年完成徐生明少棒賽2連霸，今年挑戰3連霸，明天4強將與勁敵台東縣豐田國小交手、爭取冠軍戰門票。干易哲表示，豐田有一定的實力，今天打線中心棒次沒有發揮的很好，還需要再調整，明天的比賽不能大意。（編輯：張雅淨）1081125