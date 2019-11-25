大專聯賽南華勝東大晉複賽 高雄大學拚保級

（中央社記者謝靜雯台北25日電）108學年度大專棒球聯賽（公開一級）A組預賽，南華大學與台東大學交手，南華沈朕清關鍵安打帶起攻勢，率隊以7比3拿勝晉級；高雄大學不敵國立體大、落入排名賽，需力拚保級。

大專棒球聯賽A組預賽最後一日賽程，南華大學與台東大學交手，兩隊6局打完2比2僵持不下，7局南華抓準台東大學投手群不穩，1人出局後接連選到2次保送，沈朕清二壘打送回超前分，再靠著保跑回分數，接著安打、陳維洋開轟，南華單局攻下5分、奠定勝基。

南華大學上屆大專聯賽打出亮眼成績，隊史首度晉級4強，今年因為陣中6名球員投入中職，戰力不如上屆完整，今天順利拿下勝利、晉級複賽。總教練蔡仲南表示，「有達到球隊預期目標，不過球員作戰方面需要檢討，尤其戰術執行不夠確實，也是複賽開打前需要想辦法改善的課題」。

國立體大今天與高雄大學交手，國立體大打線發揮，全場敲出16支安打，包括1發全壘打，終場以13比4拿下勝利，高雄大學預賽戰績1勝6敗，落入排名賽。

大專棒球聯賽（公開一級）預賽分兩組進行，每組8支球隊，分組前4名晉級複賽，分組最後兩名需打13至16名排名賽，排名賽最後兩名球隊，下個學年度降級打公開二級比賽，其餘4隊並列第9名。

A組預賽前4名球隊文化大學、國立體大、南華大學、高苑科大晉級複賽，最後兩名球隊中信金融管理學院、高雄大學需打排名賽，力拚保級，台東大學與遠東科大則並列第9名；B組預賽12月2日開打，晉級組合12月8日出爐，13至16名排名賽12月12日開打，複賽明年3月舉行。（編輯：屈享平）1081125