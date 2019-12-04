三民高中張弘稜目標旅外 青棒營學牽制技巧

2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營4日展開第2天課程，來自三民高中的王牌投手張弘稜（圖）學到牽制技巧，他也把首要目標放在旅外。中央社記者楊啟芳攝 108年12月4日

（中央社記者楊啟芳新北4日電）2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營今天展開第2天課程，來自三民高中的王牌投手張弘稜學到牽制技巧，最快球速148公里左右的他，未來極有可能旅外，他也把首要目標放在旅外。

張弘稜目前高三，身高達188公分，是三民高中的王牌投手，在NIKE訓練營的眾多球星教練面前投球，他笑說不會緊張，「把他們當觀眾在看，還是丟我的，今天控球還可以，而且有把教練說的牽制做好」。

青棒營進行到第2天，張弘稜表示，目前收穫最多的部分，是外國教練教導的牽制方法，他指出，「教練說先看跑者兩眼，再來就不要去看，直接丟球，這樣打者會猜不到我要丟還是不丟」。

身材高大的張弘稜球速也不錯，目前實戰最快球速在147、148公里左右，不過他表示，因為這幾天比較冷，今天速度不比之前，還沒完全熱開，但均速還是有維持住。

張弘稜也吸引很多球探關注，對於未來目標，他說：「能出國就出國，如果不能的話，目標還是以職棒為主。」

張弘稜有詢問三民高中的學長、目前效力美職費城人隊的徐基麟，張弘稜說：「有請教他，他說去到國外就是自己一個人，沒有家人陪伴，要怎麼度過，叫我要想好，如果可以再出去，但我應該可以。」（編輯：張芷瑄）1081204