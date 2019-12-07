不受悍將換帥影響 李宗賢陳仕朋專注加強自己

（中央社記者楊啟芳新北7日電）中職富邦悍將宣布洪一中接任總教練，游擊手李宗賢表示，會全力去做教練給的工作，希望新球季守游擊有更好領導力；拿下進步獎的投手陳仕朋說，明年責任會更重，會更加強自己。

對於突然換總教練消息，李宗賢說：「很驚訝，昨天才知道，一開始看到時，還問一下這是真的嗎，但還是保持一樣的心態，希望趕快在短期內適應，明年在球場上好好發揮，能夠拿到我們的目標總冠軍。」

李宗賢從去年開始由三壘改守游擊，並在今年展現出成果，守游擊101場失誤11次，守備率9成73。他表示，明年正常來講應該還是以游擊為主，「看教練怎麼安排，全力去做教練所給的工作，也會特別要求自己再多努力一點。」

本季游擊金手套得主為中信兄弟王勝偉，不過李宗賢票數位居第二，他說：「滿開心的，這個位置守第2年，可以跟這麼厲害的學長滿接近。」他指出，今年游擊守備有進步，但還有很多東西要學習，也會去看王勝偉處理球的方式。

李宗賢認為，游擊是球隊的中線，是很重要的位置，進職棒前也覺得守游擊「很帥」，是內野的領導者，不過他指出，希望在球場上可以多開口，「我之前是比較內向，不太敢在球場跟隊友聊這方面，會多加強。」

而今年拿下最佳進步獎的投手陳仕朋，對於換總教練，他說：「職棒本來就是來來去去，球團有他們的安排，我們只是聽總教練的任務，總教練給我們的任務都是為球隊好。」

陳仕朋表示，每一年開季都會很期待，尤其今年成為球隊先發輪值並奪下11勝，他說：「自己責任會變得比較大，有成績之後，可能大家對我的印象會更要求，在休季也要特別加強。」（編輯：李錫璋）1081207