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郭婞淳低調獻愛心 助偏鄉孩童圓遊樂園夢留下回憶

最新更新：2019/12/07 22:34

（中央社記者龍柏安台北7日電）莊福文教基金會昨天收到一份大禮，「舉重女神」郭婞淳低調地捐出6位數大紅包，盼能用這筆善款，讓更多偏鄉孩子有機會能前往遊樂園，留下美好的兒時回憶。

2017台北世界大學運動會發言人楊景棠，目前在六福旅遊集團擔任公關，他日前在臉書上發文，表示正在募款籌辦聖誕公益活動，提供弱勢團體與偏鄉孩童免費到遊樂園玩。

楊景棠坦言，其實過去很多團體報名參加，卻因旅費沒著落，只能作罷，沒想到和他在2017年台北世大運相識的郭婞淳，看到消息後主動透過臉書聯繫，表明除願意無償拍攝宣傳影片，甚至還願意捐款。

「昨天郭婞淳突然聯繫我，說她人在台北。」楊景棠透露兩人見面時，郭婞淳留下善款就急忙離開，直到回到辦公室，才赫然發現是郭婞淳說到做到的捐款，而且金額高達六位數。

楊景棠透露，在聊天過程中，他曾詢問郭婞淳是否有去遊樂園玩的經驗，「但她告訴我印象中好像沒有，有的話也是畢業旅行，她希望能讓更多偏鄉孩子有機會走進遊樂園，寫下美好的兒時回憶。」

更讓楊景棠感動的是，郭婞淳除幫忙拍影片、捐款，甚至還透露會幫忙「揪團」，找其他好友一起響應，也讓募款過程處處碰壁的楊景棠感嘆，「女神之所以是女神是有道理的。」（編輯：洪學廣）1081207

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