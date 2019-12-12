越南足球東運會奪金返國 數十萬民眾英雄式歡迎

（中央社河內12日專電）在菲律賓舉行的第30屆東南亞運動會昨天落幕，越南男足隊拿下金牌，創下60年來最佳成績，女足隊也封后，讓球迷為之瘋狂。兩隊球員與教練團昨天返國，受到數十萬越南民眾英雄式的歡迎。

東南亞運動會（SEA Games）創辦於1959年，是每兩年舉辦一次的大型綜合性地區體育賽事，參賽的國家包括東南亞地區的11個國家。今年是第30屆，自11月30日至12月10日在菲律賓舉行。

東南亞運動會男足賽事共有11隊參加，排在B組的越南男足隊一路高歌猛進，與印尼隊的決賽最終以3比0擊敗對方，拿下金牌。這是越南男足隊自東南亞運動會創辦60年以來首次奪得金牌。

越南男足隊2017年底開始在南韓籍教練朴恒緒（Park Hang Seo）指導下，屢創佳績，每次參加國際賽事，都名列前茅，包括亞足聯U23錦標賽亞軍、亞運會男足第4名、東南亞足球錦標賽冠軍與亞洲盃足球賽前8名等，這次又奪得東運會男足第一名。

此外，越南女足隊也在本屆東運會女足賽事脫穎而出，拿下金牌。

越南體育代表團在本屆東運會共奪98金、85銀和103銅，排名第2，僅次於東道國菲律賓。

足球被視為越南的國球，國家代表隊參加的足球賽事一直受到關注。越南體育代表團在本屆東運會取得佳績，尤其是男女足球隊都奪得金牌，讓球迷為之瘋狂，足球等賽事成為民眾討論焦點，熱鬧歡慶球隊勝利。

越南男女足球隊昨天晚上返抵國門，受到英雄式熱烈歡迎，同時有數十萬民眾湧上從機場前往河內市中心的街道，歡迎兩隊球員們凱旋榮歸，球迷揮著越南國旗，不斷吹響加油喇叭「巫巫茲拉」（Vuvuzela），大聲喊著「越南隊萬歲」及教練和球員的名字，氣氛非常熱烈。

越南總理阮春福當晚在總理府接見兩隊球員與教練團，表揚兩隊，對他們所付出的努力表示肯定，獎勵球隊繼續努力以取得更多佳績。此外，許多越南國內業者表示，將砸巨資贊助兩隊球員和教練團。（編輯：馮昭）1081212