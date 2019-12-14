高國慶華興美和OB中繼挨轟 盼華興復興

中職統一獅隊野手高國慶14日以美和校友身分參加2019華興美和OB交流賽，站上投手丘中繼投3局，挨1轟。中央社記者謝靜雯攝 108年12月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職統一獅隊野手高國慶今天以代表美和校友參加華興美和OB賽，再度站上投手丘，中繼3局挨1轟；高國慶首次到華興校園，他盼藉由活動，喚醒大家關心，盼華興再起。

華興美和OB賽今天在華興中學舉行，美和棒球隊校友、獅隊野手高國慶、潘武雄都有參與，高國慶3局登板中繼，投3局被華興OB隊吳御瑋敲出全壘打掉分，美和OB隊終場以3比1拿勝。

高國慶表示，第一次進到華興的校園，感覺這邊的環境不錯，連兩年華興美和OB賽高國慶都有參與，華興棒球隊已經於2007年解散，先前美和也傳出可能解散棒球隊的消息。高國慶表示，以前打球年代，國小畢業就是想著要進華興、美和或榮工，比較有機會進中華隊。

高國慶提到，現在打球的學生選擇太多了，美和招生也不是這麼順利，其實先前就有慢慢感受到，學弟多是屏東當地的子弟，外縣市到美和打球的學生越來越少。

連兩年參加華興美和OB賽，高國慶希望藉由比賽換起外界的關注，希望可以幫助到球隊，曾經的棒球強權華興球隊已經解散，近年華興少棒、青少棒隊以社團球隊方式組成，高國慶也期盼：「希望華興青棒隊可以復興」。（編輯：吳協昌）1081214