高中鋁棒聯賽 平鎮擊敗穀保拿隊史第4冠

（中央社記者謝靜雯台北15日電）高中棒球聯賽（鋁棒組）冠軍戰，連兩屆由平鎮高中和穀保家商交手，平鎮高中首局即有攻勢，戴伯丞開轟，單局7分、奠定勝基，終場10比0、4局拿勝，拿下隊史鋁棒聯賽第4冠。

108學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）冠軍戰，今天由平鎮高中與穀保家商交手，上一屆鋁棒聯賽，穀保冠軍戰擊敗平鎮高中、順利拿下冠軍，此屆冠軍戰再碰頭，平鎮扳回一城。

平鎮高中打線首局就有攻勢，靠著鄭郭佑、黃冠倫接連安打，羅浩晨中外野方向清壘三壘打添分，張翔補上二壘打，邱郡獲得保送，戴伯丞一棒開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距，穀保派出下勾投手李瀚昇接替投球，沒能止血，再被平鎮靠觸身球保送、安打添分，平鎮首局攻下7分、奠定勝基。

平鎮3局再起攻勢，戴伯丞靠著保送上壘，再靠著犧牲打攻佔得點圈，鄭郭佑、黃冠倫、羅浩晨接連安打，攻下3分，攻勢串聯搶分、拿下比賽勝利。

平鎮先發投手黃保羅用34球投4局，沒有被敲出安打，也沒有投出保送，完全封鎖穀保打線，拿下冠軍戰勝投。黃保羅表示，冠軍戰先發有點緊張，用深呼吸調整，自評此次鋁棒聯賽投球觀念有提升，「還想提升球速，增加變化球種，尤其想跟學長吳秉恩學變速球。」

平鎮總教練吳柏宏表示，球員很團結，戴伯丞首局關鍵3分砲、壓力釋放，教練團一直對這批球員的打擊很有信心，陣中許多球員都有三級棒球國手資歷，大賽經驗多。

月初剛落幕的黑豹旗全國高中棒球大賽，冠軍戰也是平鎮和穀保交手，平鎮拿下冠軍，今天鋁棒聯賽也順利奪冠，吳柏宏表示，「這次鋁棒聯賽，球員投打都是超水準的100分」。

平鎮高中從93學年度高中棒球聯賽改制後，曾在98學年度、100學年度、102學年度拿下冠軍，此次奪冠、抱回隊史鋁棒聯賽第4冠。（編輯：屈享平）1081215