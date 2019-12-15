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爆米花大學培訓隊兩度擊敗合庫 找可用之兵

最新更新：2019/12/15 21:46
爆米花棒球聯盟15日由大學培訓隊與合作金庫成棒隊交手，大學培訓隊先發投手許育銘（圖）表現不差，最後由大學培訓隊以4比3拿勝。中央社記者謝靜雯攝　108年12月15日
爆米花棒球聯盟15日由大學培訓隊與合作金庫成棒隊交手，大學培訓隊先發投手許育銘（圖）表現不差，最後由大學培訓隊以4比3拿勝。中央社記者謝靜雯攝　108年12月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）為備戰明年U23世界盃棒球賽，此次爆米花棒球聯盟安排大學培訓隊加入，希望藉比賽觀察可用之兵；大學培訓隊今天再度於爆米花以4比3擊敗社會強隊合作金庫。

Ｕ23世界盃棒球賽大學培訓隊由陳炫琦掌兵符，因配合各校大專棒球聯賽賽程，球員分批報到，大專聯賽預賽結束後，調整選出30人名單，今天賽前例行賽總計打了12場，戰績4勝8敗。

U23世界盃棒球賽明年將於墨西哥舉行，陳炫琦表示，目前還看不出所謂的主力可用戰力，爆米花賽程結束之後，球員歸建母隊，明年還有大專棒球聯賽複賽、全國成棒甲組春季聯賽可以觀察球員戰力，會持續調整戰力規劃名單。

大學培訓隊12月4日與國內社會隊強權合作金庫隊交手，以4比3拿勝，今天兩隊再度碰頭，合庫守備狀況多，全場出現4次守備失誤，大學培訓隊再度以4比3拿勝，賽後爆米花例行賽戰績5勝8敗。

大學培訓隊先發投手許育銘投4局被敲3支安打，失掉3分責失分，4局接連投出保送，面臨滿壘危機，教練團選擇讓他留在場上，5局余謙接手後援，總計投5局無失分，率隊拿下勝利。

陳炫琦表示，爆米花比賽場次不算多，此次參賽勝負是其次，以投手群來說，不會因為稍微有狀況就選擇將球員換下場，要讓他們想辦法解決危機，才能透過比賽觀察球員場上危機處理能力。

大學培訓隊投手教練曹竣崵表示，許育銘比賽前半段投得不算差，4局雖然接連投出保送，但教練團有共識，讓他自己解決，現階段觀察，許育銘面對打者搶下第一顆好球的能力稍弱，透過爆米花了解球員的特性，也將在明年度的比賽中觀察，球員是否針對不足做調適。

爆米花兩度擊敗業餘社會隊強權合作金庫隊，曹竣崵笑說，爆米花賽季中，教練團和球員培養、建立默契，大家都想辦法扮演好自己的角色。（編輯：張芷瑄）1081215

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