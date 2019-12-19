NBA能恩砍26分 熱火終結76人主場14連勝[影]

NBA邁阿密熱火後衛能恩（持球者）18日對戰費城76人攻下26分，助熱火拿下勝利，也終結76人主場14連勝。（圖取自twitter.com/MiamiHEAT）

（中央社費城18日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火後衛能恩（Kendrick Nunn）攻下26分、阿德巴約（Bam Adebayo）挹注23分，今天助熱火以108比104踢館成功，中斷費城76人本季最長的主場14連勝。

羅賓遜（Duncan Robinson）為熱火貢獻15分，巴特勒（Jimmy Butler）得到14分。

76人方面，恩比德（Joel Embiid）攻下全隊最高22分19籃板，哈里斯（Tobias Harris）挹注20分。西蒙斯（Ben Simmons）與李察遜（Josh Richardson）各得17分。

熱火第4節一度領先16分，但之後被追到僅差4分，比賽結束前1分08秒，瓊斯（Derrick Jones Jr.）投進關鍵的三分球，熱火以104比97領先。

之後，恩比德回歸連進兩球，終場前47.9秒，76人將比分追到101比104。

接著，巴特勒兩罰皆中，比賽剩下33.9秒時，熱火以106比101領先。之後哈里斯從角落命中一顆三分球，76人將比數追到104比106。

哨響前12.7秒，能恩兩罰皆墨，76人的霍福德（Al Horford）的三分球也可惜沒進。比賽剩1.5秒時，阿德巴約（Bam Adebayo）兩罰全中鎖定勝基。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081219