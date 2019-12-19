體育運動精英獎 副總統盼大眾力挺選手

（中央社記者黃巧雯台北19日電）副總統陳建仁今天出席體育運動精英獎頒獎典禮，親自頒發終身成就獎、特別獎給「棒球紳士」林華韋及全能超馬推手潘瑞根，陳副總統也期許，各界關心運動，力挺選手創造佳績。

教育部體育署今天舉行體育運動精英獎頒獎典禮，男、女運動員皆上演「自己頒給自己」的戲碼，「鞍馬王子」李智凱史上首度連霸，台灣舉重女將郭婞淳則3度獲獎。教練林政賢助中華隊射箭代表隊搶下奧運滿額門票，獲得最佳教練獎，而游泳小將王冠閎獲頒最佳新秀運動員獎。

陳副總統出席頒獎典禮時表示，台灣今年在拿坡里世界大學運動會累計拿下9金、13銀、10銅，排名第7，寫下境外世大運參賽最佳成績，各項年度運動賽會也陸續傳出捷報。

陳副總統表示，為了讓菁英運動選手獲得更好照顧，政府提供專屬醫療防護、客製化訓練措施，給予選手最大支持，並期許大眾關心各式運動賽事、運動選手動向，讓選手透過大家支持、鼓勵，能創造更好成績、更高巔峰。

潘瑞根去年獲得師鐸獎肯定，今年再獲頒體育運動精英獎的特別獎，即將在民國110年8月退休，預計退休後將擔任志工，從事運動教學或訓練。

對於獲得特別獎，潘瑞根說：「國家都沒有虧待我們，認真做事、低調做人的，還是會有出頭天的日子。」

36年執教生涯，潘瑞根唯一遺憾的是，沒教出一名奧運選手，後來退而求其次培育出亞運選手，他提到，張團畯幫助他圓夢，拿下第5名。

林華韋獲頒終身成就獎，他也感謝教練詹德基，並提到教練在國一時，特別找他與另一名隊友到房間補習英文，可能以為他們「應該不容易在運動場上發展」，後來大學期間再度碰頭，教練告訴他，「華韋我看走眼，沒想到你還能打到今天這個樣子」。

詹德基的作法，也讓林華韋瞭解到，除了棒球外，其他學習也很重要。

林華韋原本以為父親反對他打棒球，但父親上週向他透露，「我老早同意你打棒球，那時候想說讓你打到國小，因為國中後有高中聯考，那時候再來努力唸書就好」。

另外，最佳新秀運動員獎由建國中學17歲小將王冠閎獲選，他今年在200公尺蝶式項目達到奧運A標，提前摘下明年東京奧運門票。王冠閎坦言，儘管沒想到會獲獎，仍有先準備得獎感言，但上台後腦筋一片空白。

王冠閎認為，得獎是一種肯定，也讓他瞭解接下來的目標，他希望能在2020東京奧運晉級200公尺蝶式決賽。（編輯：張雅淨）1081219