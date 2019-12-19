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賽森連2場大三元 九太仍輸台啤吞3連敗

最新更新：2019/12/19 21:17

（中央社記者龍柏安台北19日電）只剩單洋將應戰的九太科技，即便小洋將賽森今天繳出13分、20籃板與13助攻，仍無力率隊止敗開胡，終場77比88不敵台灣啤酒，吞下開季3連敗。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在台北市和平籃球館開打，本季還未開胡的九太，本週開鍘大洋將布魯克斯（Julius Brooks），禁區防線全面失守，今天台啤烏克蘭籍洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）攻下18分、14籃板，率隊拉出開季不敗的3連勝。

賽森（Franklin Session）上週面對台灣銀行，飆出32分、11籃板與10助攻，今天則是他連2場繳出大三元成績單。他表示，這是生涯首次連續大三元，但他不在乎數據表現，「我只在意能不能贏球。」

就算使出渾身解數，賽森仍無法幫助球隊贏球。他強調，隊友們都很努力，也拚盡全力，「但我們只有單洋將，對方洋將高度真的很高，在禁區可以輕鬆摘分，我們沒有這樣的球員，所以打起來很辛苦。」

九太總教練劉嘉發表示，布魯克斯能力普通，留著除了作用不大，還占去本土球員上場時間，砍掉布魯克斯後，他已在積極尋覓新洋將，不過本週他們共有3場比賽，他承認「只能先用單洋將應戰。」

賽森坦言，不能贏球，多少有些失望，但不會因此感到挫折，「因為我相信我們會越來越好，在新的洋將到來之前，我們只能繼續努力打球。」（編輯：戴光育）1081219

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