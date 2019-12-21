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羅賓遜三分彈下馬威 熱火狂燒尼克

最新更新：2019/12/21 15:46

（中央社邁阿密20日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火得分後衛羅賓遜（Duncan Robinson）今天開打沒多久就命中兩顆三分球下馬威，助熱火一度在首節取得23比8領先，終場以129比114擊敗來犯的紐約尼克。

羅賓遜三分球10投6中，攻下18分；阿德巴約（Bam Adebayo）搶下8籃板並砍下全隊最高的20分，熱火拿下4場主場比賽的首勝。

替補的波蒂斯（Bobby Portis）為尼克挹注全隊最高的30分。尼克在連輸10場後，在近4場比賽取得3勝。

熱火今天勢如破竹，羅賓遜與後衛能恩（Kendrick Nunn）在第1節前7分鐘聯手命中3顆三分球。

熱火首節一度領先21分、第2節24分、第3節34分，最後輕取尼克獲勝。

熱火全場三分球38投18中，以54分比30分優於尼克。

熱火的德拉吉奇（Goran Dragic）挹注18分；能恩貢獻15分；瓊斯（Derrick Jones Jr.）14分；赫洛（Tyler Herro）12分；歐里尼克（Kelly Olynyk）10分。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081221

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