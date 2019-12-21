鼓勵選手赴美念大學 潘政琮擬成立基金會

（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天鼓勵台灣選手赴美就讀大學，將成立基金會提供協助，並鼓勵選手善用大學資源，像是體能訓練、練球環境，他強調，「環境對了，選手就會成長」。

潘政琮畢業於美國華盛頓大學，今年在美國RBC傳承高球賽（RBC Heritage），摘下生涯首座美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）冠軍，並入選2019年總統盃高球賽國際隊，也是台將第一人。

潘政琮晚間抱病出席分享會，回憶起最初到美國念書時，除了語言為最大難題外，他也必須自行摸索、安排暑假比賽行程，因此希望能藉由自身經驗，協助選手安排適合自己的賽事。

面對台灣選手多自行找教練訓練，時間到了就轉職業，潘政琮表示，過去並沒有看到成功的例子，反而是他選擇赴美就讀大學的案例，更具說服力，未來希望透過影響力，「指引他們這條路是通的」。

潘政琮建議，選手可善用美國大學資源，像是體能訓練、練球環境，都比台灣符合國際賽事標準，他提到，台灣高球場偏落後或欠缺挑戰性，美國的球場較能培養出強手，並強調「只要環境好、對了，選手就會成長，環境不好，選手成長就會有限制」。

潘政琮儘管鼓勵選手越早赴美念書越好，但也強調需視家庭條件而定，而他也特別呼籲，越早讀好英文，未來就會有更多元的選擇。

對於台灣業餘好手俞俊安目前就讀於美國亞利桑那州立大學，即將轉職業，潘政琮指出，俞俊安將面臨選擇經紀公司、暑假要參加哪些賽事等抉擇，而兩人近期也密切交換意見。

「球場內他（俞俊安）是非常成熟球員。」潘政琮也不吝於分享經驗，他表示：「球場外如何推他一把，是我該做的。」

潘政琮表示，過去美國大學只有1、2名台灣球員，現在已成長至10幾人，相信未來有機會增至20、30人，有助於培育台灣高球人才。

為化解選手在異鄉念書的鄉愁，潘政琮今年感恩節也邀請剛赴美念大學的高球選手來家裡過節，他透露，未來將成為傳統，每年將固定邀請大一選手聚會。（編輯：吳協昌）1081221