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詹姆斯因傷缺陣 湖人104比128輸金塊苦吞3連敗[影]

最新更新：2019/12/23 15:55
NBA洛杉磯湖人22日以104比128輸給丹佛金塊。（圖取自twitter.com/Lakers）
NBA洛杉磯湖人22日以104比128輸給丹佛金塊。（圖取自twitter.com/Lakers）

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）NBA洛杉磯湖人今天主場迎戰丹佛金塊，湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天因傷缺陣，少了當家球星的紫金軍團下半場陷入嚴重落後，終場以104比128輸球，苦吞3連敗。

美國職籃NBA湖人球星詹姆斯本季首度因拉傷高掛免戰牌。

上半場打完湖人緊咬比分，僅以53比55落後金塊2分，不料下半場金塊火力全開，逐漸拉大的分差讓湖人望塵莫及。

湖人第3節一度超前2分，但金塊靠著米爾塞普（Paul Millsap）主導下，打出一波14比2攻勢，作客的丹佛以91比78雙位數領先進入決勝末節。

第4節開打沒多久，金塊又打出14比4領先優勢，加上哈里斯（Gary Harris）和畢斯利（Malik Beasley）挺身而出，湖人終場便以104比128慘敗，吞下近期3連敗。

金塊米爾塞普此役砍進21分，隊友哈里斯拿下19分、1籃板和5助攻，中鋒約基奇（Nikola Jokic）也有18分、6籃板和5助攻表現。

雖然湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）狂砍全場最高32分，仍無力助球隊拿下勝利，隊友庫茲馬（Kyle Kuzma）則有16分，外加4籃板的成績。

打出一波6連勝的金塊，目前戰績20勝8敗站上西區第2，以3場勝差落後24勝6敗的湖人。（譯者：吳昇鴻/核稿：蔡佳敏）1081223

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