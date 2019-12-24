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爆米花合庫拚季後賽 26日對戰安永鮮物不能輸

最新更新：2019/12/24 18:56
2019年爆米花棒球聯盟例行賽，連2屆拿下冠軍的合作金庫成棒隊24日以4比6不敵台北興富發隊，排名暫居第4，要晉級季後賽沒有退路，例行賽最終戰26日與戰績排名第一的安永鮮物隊交手不能輸。圖為1月20日合庫拿下上屆爆米花冠軍。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年12月24日
2019年爆米花棒球聯盟例行賽，連2屆拿下冠軍的合作金庫成棒隊24日以4比6不敵台北興富發隊，排名暫居第4，要晉級季後賽沒有退路，例行賽最終戰26日與戰績排名第一的安永鮮物隊交手不能輸。圖為1月20日合庫拿下上屆爆米花冠軍。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年12月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）2019年爆米花棒球聯盟例行賽接近尾聲，連2屆拿下冠軍的合作金庫成棒隊今天以4比6不敵台北興富發隊，想要晉級季後賽沒有退路，例行賽最終戰與戰績排名第一的安永鮮物交手不能輸。

2019年爆米花棒球聯盟例行賽今天在羅東棒球場舉行，合作金庫與台北興富發交手，合庫一路落後，比賽6局打完3比3戰成平手，合庫7局下半靠著黃佳瑋二壘打送回超前分，但牛棚沒能穩守。

台北興富發隊8局有攻勢，靠著單局接連4支安打、1次保送，攻下3分、翻轉戰局，合庫比賽後半段無力追分、吞下敗仗。

今天另一場比賽由台中台壽保成棒隊與新北市隊交手，台壽保隊7局打完5比6落後，8局靠著楊承駿關鍵二壘打，一棒送回2分、超前比數，終場以7比6拿下勝利。

爆米花例行賽賽事僅剩4場，例行賽排名前4名球隊晉級季後賽，目前排名第一為安永鮮物隊，戰績12勝3敗，台灣電力與台北興富發並列第2名，戰績皆為12勝4敗，3隊已經確定晉級季後賽。

合庫輸掉今天比賽目前戰績9勝7敗、暫居第4，合庫例行賽最後一場比賽將於26日與安永鮮物交手，合庫沒有退路，只要輸球將確定無緣季後賽，由台南市隊以分組第4名晉級。（編輯：張芷瑄）1081224

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