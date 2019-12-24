HBL東山林信寬準大三元 力克南湖

（中央社記者龍柏安高雄24日電）東山高中今天靠著高三全能前鋒林信寬，繳出26分、12籃板與8助攻的準「大三元」成績單，率隊以87比73力克強敵南湖高中，在HBL男子12強複賽拿下重要的一勝。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女12強，今天起在高雄巨蛋與高雄中學體育館兩地開打，東山王牌林信寬展現全能身手，力壓南湖一哥江均的9分、12籃板，並率隊開胡，面子裡子雙贏。

江均是今年HBL預賽表現最耀眼的前鋒，3場比賽他場均可繳出28分、14.7籃板與5.3次助攻，暫居聯盟得分與籃板王，助攻則排在聯盟第4，堪稱是全能前鋒代名詞。

東山教頭廖覎鋕坦言，12強首役勝負攸關球隊8強晉級與否、非常重要，他擔心林信寬會把重心放在和江均的對決，因此刻意把林信寬從小前鋒拉到大前鋒，就是要避免兩人正面交鋒。

不過林信寬今天把所有人的目光，重新聚焦在他的身上，除帳面數據力壓對手，還在第4節最後1分27秒造成對手犯規，逼得對手提前5犯畢業離場。

「的確是會想尬一下。」林信寬坦言，對他來說，球隊輸贏最重要，但另一方面也想證明自己，他說：「江均的身體素質和爆發力真的很突出，能夠贏球是隊友守得好。」

對於自己整體數據，林信寬坦言：「很滿意。」問他會不會覺得有點可惜，只差2個助攻就能完成大三元，他帥氣地說：「要有遺憾才有成長。」（編輯：吳協昌）1081224