HBL松山外卡不敵南湖 近7年首度無緣8強

（中央社記者龍柏安台北29日電）南湖高中今天在高中籃球聯賽（HBL）外卡賽，靠著淋漓三分攻勢一鼓作氣轟垮「綠色神盾」松山高中，終場77比64大勝對手，逼得讓松山近7年來首度無緣8強。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女12強，今天在高雄巨蛋與高雄中學體育館兩地進行外卡賽，8強隊伍也全數出爐，男子組包括泰山高中、南山高中、青年高中、光復高中、高苑工商、能仁家商、東山高中以及南湖高中。

女子組8強隊伍則包括淡水商工、北一女中、永仁高中、陽明、普門、南山、永平以及滬江。

松山上一次無緣8強得回溯至101學年度，過去6年「綠色神盾」共拿下3座冠軍、1座亞軍，今年他們在12強開賽就連吞2敗，加上昨天又輸給青年高中，被迫淪落到得透過外卡賽爭取8強門票。

上午松山先以75比64擊敗成功高中，只要傍晚再勝南湖，就能搭上8強末班車，無奈以逸待勞的南湖，開賽就靠著連續5顆3分球和對手打招呼，第2節一度以36比16握有20分領先優勢。

不過松山沒有放棄，接下來團隊拉出一波14比5攻勢，半場打完追到30比41分，僅落後南湖9分。

沒想到下半場一開賽，南湖又靠著一波11比2攻勢開局，再將領先擴大至20分以上，接下來南湖一路保持雙位數領先直至終場，也是隊史連8季都闖進8強。（編輯：管中維）1081229