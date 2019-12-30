新秀小波特生涯首先發表現佳 助金塊擊退國王[影]

美國職籃NBA丹佛金塊新秀小波特（圖）29日生涯首度先發就創下本季新高19分成績，幫助球隊終場以120比115擊退沙加緬度國王。（圖取自twitter.com/nuggets）

（中央社丹佛29日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊今天靠著新秀小波特（Michael Porter Jr.）生涯首度先發砍進本季新高19分，隊友巴頓（Will Barton）也挹注19分，終場以120比115擊退沙加緬度國王。

儘管金塊後衛哈里斯（Gary Harris）和前鋒米爾塞普（Paul Millsap）因傷缺陣，但靠著新秀小波特前兩節5投5中，個人攻下12分，加上團隊火力支援，幫助金塊半場打完以62比57取得領先。

第3節中段，國王前鋒別利薩（Nemanja Bjelica）接獲隊友希爾德（Buddy Hield）助攻，飆進一記三分球，將落後分差縮至2分，不過金塊仍維持穩定進攻，3節打完以88比81持續領先。

到了第4節，金塊打出13比6攻勢，逐漸拉大兩隊比分差距，落後的國王急起直追，一度追到剩3分差。不過金塊把握罰球機會，擋住對手反攻氣焰，國王終場以115比120不敵金塊，吞下7連敗。

金塊葛蘭特（Jerami Grant）此役拿下18分、2助攻；中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出17分、8籃板和4助攻成績；隊友普朗利（Mason Plumlee）也有15分表現。菜鳥小波特今天上場26分鐘，10投8中，拿下19分、6籃板和1助攻。

國王別利薩砍進全場最高27分，外加6籃板2助攻，希爾德則貢獻20分、5籃板和8助攻。

贏球的金塊目前戰績23勝9敗，收下2連勝，暫居西區第2；國王則以12勝21敗排在西區後段班。（譯者：吳昇鴻/核稿：盧映孜）1081230