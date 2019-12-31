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樂天桃猿張閔勛將重回捕手本業 教練盼不要放棄

最新更新：2019/12/31 19:33

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職樂天桃猿隊教練團今天全數亮相，其中投捕教練劉家豪提到，原本改練外野的張閔勛即將回到捕手位置，希望張閔勛克服心理因素，重回本業，因為他擔任捕手時有相當多優勢。

張閔勛為2016年季中選秀Lamigo桃猿隊第一指名，學生時期在中華隊擔任主戰捕手的他，深受期待。不過張閔勛去年歷經傳球失憶症，從捕手轉戰外野，本季一整年都是擔任外野手。

樂天桃猿隊投捕教練劉家豪今天宣布，明年球季張閔勛會重回捕手訓練，「希望未來他能在捕手這方面好好發揮，他的蹲捕功力、頭腦清晰，都是教練團肯定的，希望他能銜接上一軍捕手團」。

劉家豪說明，一開始張閔勛轉戰外野本來就是暫時性的，讓他先離開壓力最大的捕手位置，「捕手要管的事情太多、知道的事情太多，而且每一顆球都要經過捕手，壓力非常大」。

劉家豪認為，張閔勛當捕手的條件很好，場上領導力佳、配球有一套，甚至很多較資深的投手都喜歡與他搭配，「他什麼都好，就是在某些情境裡容易有太多壓力，比較怕失敗，畢竟他是第一指名進來，外界都用放大鏡在看」。

張閔勛今年球季上一軍時，劉家豪在賽前都會要他加入捕手練習「玩一下」，希望他不要放棄、不要排斥這個位置，劉家豪說：「感覺他的狀況有點回來了，想要再幫他一次，希望他回來本業，春訓就會開始正式訓練。」（編輯：張芷瑄）1081231

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