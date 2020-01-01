綠衫軍塞爾蒂克攻守俱佳 賞給黃蜂6連敗

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克31日客場踢館夏洛特黃蜂，終場綠衫軍以109比92賞黃蜂6連敗。（twitter.com/celtics）

（中央社夏洛特31日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天客場踢館夏洛特黃蜂，塞爾蒂克後衛華克面對老東家毫不手軟進帳22分、7助攻，加上隊友塔特姆斬獲24分，終場綠衫軍以109比92賞黃蜂6連敗。

塞爾蒂克前場比賽以97比113敗給衛冕軍多倫多暴龍，作客黃蜂開賽之初綠衫軍即加強防守，讓黃蜂首節只獲得18分，上半場打完就以43比50落後綠衫軍。

進入決勝第4節，塞爾蒂克再把黃蜂全隊得分壓制在20分內，綠衫軍這節取得29比19的優勢，最後塞爾蒂克就以17分的差距揚威客場。

塞爾蒂克的嚴密防守讓黃蜂全場發生17次失誤，華克（Kemba Walker）與塔特姆（Jayson Tatum）各有3次抄截。

另外，塞爾蒂克今天憑藉內線優勢穩穩守住領先，也是致勝關鍵。總計綠衫軍在禁區斬獲54分，黃蜂則是42分，籃板球方面也是塞爾蒂克宰制，以54個強壓黃蜂的41個。

至於各別球員方面，塞爾蒂克有3人得分破20，除了華克與塔特姆之外，前鋒海沃德（Gordon Hayward）繳出21分、10籃板、6助攻，替補球員坎特（Enes Kanter）挹注13分，並抓下全場最多的14籃板。

黃蜂後衛葛理翰（Devonte' Graham）與羅齊爾（Terry Rozier）分別獲得11分與10分，前鋒華盛頓（PJ Washington）拿下全隊最高15分，布里吉斯（Miles Bridges）則貢獻14分、10籃板。

截至目前為止，塞爾蒂克本季平均每場失103.6分，失分最低在全聯盟排名居首，戰績排名以23勝8負在東區聯盟排名第2，黃蜂以13勝23負排名東區第10。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1090101