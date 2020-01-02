黃甘霖與獅隊終止合約 離開22年老東家

（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職統一獅前總教練黃甘霖確定離隊，提前1年與獅隊終止合約，離開22年老東家，領隊蘇泰安表示，感到很不捨，但還是祝福他。富邦悍將明天宣布教練團，黃甘霖有機會在陣中。

黃甘霖球員時期1998年就加入統一獅隊，直到2010年底卸下球員身分，轉任二軍總教練，並於2017年接掌一軍兵符，直到去年年中因健康因素請辭，不過與獅隊的合約持續到今年底。

黃甘霖將近半年在獅隊是沒有職務的狀況，領隊蘇泰安表示，一直有和他討論新球季安排，不過日前他主動提出想提前終止合約，獅隊也同意，雙方合約到昨天為止。蘇泰安說：「我們很感謝他過去的付出，當然也很不捨，但還是尊重他的意願，也祝福他。」

蘇泰安指出，現在合約終止已是確定的結果，不過還有一些程序要處理，本來今天有約黃甘霖當面談，也想對他表達感謝之意，但他臨時有事，「我們會選在今天晚一點，或是明天一早，來找他談。」

黃甘霖去年11月世界12強棒球賽是中華隊外野兼跑壘教練，與中華隊總教練洪一中合作，如今洪一中轉戰富邦悍將，因此黃甘霖也有機會隨他到悍將。悍將預計明天召開記者會，公布全新教練團陣容。（編輯：張雅淨）1090102