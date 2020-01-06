更多編輯台推薦新聞：
影片／德媒報導台灣大選 關注中國利用假訊息滲透
政治

影片／德媒報導台灣大選 關注中國利用假訊息滲透

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天
生活

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天

無懼挫折 空軍黑鷹再度執行救援任務
政治

無懼挫折 空軍黑鷹再度執行救援任務

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

隊史首度3人得分30以上 快艇逆轉勝尼克

最新更新：2020/01/06 11:08
美國職籃NBA洛杉磯快艇的哈洛（前）5日從板凳出發砍進34分，全隊3人得分30分以上，是隊史50年來首見。（圖取自twitter.com/LAClippers）
美國職籃NBA洛杉磯快艇的哈洛（前）5日從板凳出發砍進34分，全隊3人得分30分以上，是隊史50年來首見。（圖取自twitter.com/LAClippers）

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇的哈洛（Montrezl Harrell）今天從板凳出發砍進34分，全隊3人得分30分以上，是隊史50年來首見，最終以135比132後來居上擊敗紐約尼克。

快艇陣中另外兩名得分在30分以上的球員是喬治（Paul George）和威廉斯（Lou Williams），他們雙雙斬獲32分。快艇今天贏球，稍稍緩解了前一戰在主場114比140敗給曼菲斯灰熊的苦澀。

這是快艇隊史50年來，第一次有3名球員在同場比賽拿下30分以上的分數。

儘管對子弟兵的防守表現並不滿意，但快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）仍說：「我想，能（締造）歷史總是好的吧。」

瑞佛斯說：「我們有沒有曾在其他隊有57%的團隊投籃命中率、拿下132分的情況下還能贏球的，相較（贏球的）喜悅，我（對防守不佳）的沮喪可能還多一些。」

但他仍在快艇身上看到能讓他高興的事，那就是從第一節落後16分的情況下逆轉。

哈洛和威廉斯在這樣的逆轉中扮演關鍵角色，第2節威廉斯拿下18分，哈洛則獲14分，這讓快艇打出單節47比24的猛烈攻勢，並在中場時反以76比69領先。

因左腿筋緊繃缺席昨天比賽，而在今天重回球場的喬治說：「我們的第2組人馬進到場上，他們做好防守，他們止住失分，接著威廉斯也開火了。」

貝佛利（Patrick Beverley）因為右手腕痠痛缺席3場比賽後歸隊，喬治表示，他們都受到板凳球員的鼓舞。

他說：「我們知道我們得做什麼。」

喬治在比賽還剩下7分6秒時6犯離場，當時快艇握有11分領先。

尼克連拿8分，並在莫里斯（Marcus Morris）於終場前10.4秒進球後，將落後縮小到剩下3分差距。

但威廉斯之後的兩罰俱中，奠定了快艇的勝基。快艇今天贏球，戰績變成26勝12敗，暫時排在西區第4。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090106

延伸閱讀
快艇對雷納德健康說辭不一 挨罰5萬美元雷納德下半場砍25分 快艇逆轉爵士保主場不敗[影]雷納德攜喬治駕快艇 目標除勝湖人還直指總冠軍

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報