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阻湖人得分 尼克波蒂斯惡意犯規遭NBA罰75萬元

最新更新：2020/01/09 09:48

（中央社紐約8日綜合外電報導）美國職籃NBA紐約尼克昨天出戰洛杉磯湖人時，尼克前鋒波蒂斯因對湖人後衛卡德威-波普惡意犯規，今天挨罰2萬5000美元（新台幣75萬2000元）。

法新社報導，NBA籃球營運執行副總裁范德維奇（Kiki VanDeWeghe）宣布這項裁罰，理由是「魯莽觸擊上籃取分球員肩膀以上部位」。

比賽進行到第2節，湖人以9分領先尼克，當時卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）急攻上籃取分時，波蒂斯（Bobby Portis）可能是企圖從後方阻攻，卻揮擊到卡德威-波普頭部，讓他一度倒地不起。湖人昨天以117比87輕取對手。

波蒂斯遭判惡意犯規離場前，湖人超級巨星詹姆士（LeBron James）和隊友朗多（Rajon Rondo）都對他厲聲斥責。

卡德威-波普通過腦震盪測試後，第3節重返球場。

波蒂斯賽後表示：「我完全不是故意的。」

「我在場上全力以赴，我從未有意傷害任何人或故意為之。只是想蓋個火鍋，但沒揮到球卻打到他的頭。」（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1090109

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