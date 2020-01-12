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CBA明星賽砍41分 林書豪與MVP擦身而過

最新更新：2020/01/12 22:58

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）中國男子籃球職業聯賽（CBA）今天舉行明星賽，北京首鋼隊台裔球星林書豪個人狂砍41分，可惜北方隊遭到南方隊逆轉，最終以166比167落敗，林書豪也與MVP擦身而過。

林書豪在面臨美國職籃（NBA）自由市場乏人問津的情況下，去年決定轉戰CBA，第一年就入選明星賽先發名單，且獲得10萬9969票，也是北區最高票，儘管去年底因北京首鋼內線接連出現傷兵，球隊決定改登錄其他洋將頂替，但不影響他在明星賽出賽。

CBA明星賽自昨天起一連兩天在廣州體育館登場，林書豪今天明星賽行程滿檔，首節結束後，還與南方明星隊的趙睿進行一對一對抗賽，並秀出加盟CBA以來的首度灌籃，中場休息時還客串灌籃大賽的評審。

此外，林書豪今天帶領北方明星隊迎戰南方明星隊，隊友也相當給面子，多次做球給林書豪，但北方隊卻在最後讀秒階段遭到南方隊逆轉，北方隊最終以166比167落敗。

林書豪今天進帳41分、9籃板、5助攻，也是全場表現最佳的球員，可惜因北方隊遭到逆轉，與MVP擦身而過。（編輯：唐聲揚）1090112

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