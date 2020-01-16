陳江和有望入6搶1教練團 呼籲球員拚奧運門票

中華職棒中信兄弟隊陳江和（前）16日以首席教練身分出席球隊春訓開訓典禮；對於被選入6搶1中華隊教練團，陳江和只想呼籲球員積極爭取，奧運資格非年年有。中央社記者張新偉攝 109年1月16日

（中央社記者謝靜雯屏東16日電）中信兄弟隊陳江和今天以首席教練身份出席開訓，他謙虛表示今年還是繼續學習當教練。至於6搶1中華隊可能的教練工作，陳江和不談自己，但呼籲球員盡力爭取，奧運資格並非年年有。

中職中信兄弟隊陳江和，去年上半球季引退，以球員兼教練的身份持續到去年球季結束。陳江和今年球季確定接任一軍首席教練，兄弟隊今天在屏東開訓，陳江和正式以教練身份亮相，也將隊長重責交給球員林智勝。

陳江和表示，今年開始專職教練，首席教練只是一個名稱。他也提到，球隊現在由本土教練團接手，不用透過翻譯，比較好溝通，因為透過翻譯，有些想法可能會有落差，自己工作就是去了解各部門狀況，希望可協助球隊整合。

6搶1奧運棒球資格賽，陳江和是中華隊教練團的可能人選，陳江和表示有接到通知，但因剛接兄弟首席教練職務，還有一點混亂，需要再跟領隊討論，在不影響球隊運作前提下，「我覺得不管選手還是教練，都會想要去拚」。

陳江和也對各隊球員喊話，去打國際賽一定很累，但不要一直想著自己狀況的調整，心態轉換一下，準備好隨時出來打，雖然可能會影響整年體力和成績，「但幾年才有一次奧運資格，我希望這些學弟們可以嘗試一下，把心態調整好，去搶奧運門票。」（編輯：屈享平）1090116