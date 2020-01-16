劍指澳網第8冠 喬科維奇首戰對上德國史特魯夫

（中央社墨爾本16日綜合外電報導）澳洲網球公開賽（Australian Open）20日開打，尋求拿下澳網第8冠的網壇球星喬科維奇（Novak Djokovic）首戰將對上德國選手史特魯夫（Jan-Lennard Struff）。

塞爾維亞網球選手喬科維奇去年擊退納達爾（Rafa Nadal），收下第7座澳網冠軍後順利衛冕。「蠻牛」納達爾是今年頭號種子選手，目標奪下第20次大滿貫的他將對上玻利維亞選手德利恩（Hugo Dellien）。

美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）若在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽封后，將平澳洲網球傳奇女將寇特（Margaret Court）的女網史上個人24座大滿貫冠軍金盃紀錄。身為8號種子、尋求澳網第8冠的小威廉絲將對戰俄羅斯波塔波娃（Anastasia Potapova）。

日本女將大坂直美為大會第3種子，去年在澳洲贏得第2座大滿貫金盃，將於20日對上捷克選手鮑茲科娃（Marie Bouzkova）。

「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）是唯一比納達爾拿過更多單打冠軍的男子選手。首輪將對戰美國的強生（Steve Johnson）。

法新社報導，澳洲地主一哥德米瑙爾（Alex de Minaur）今天宣布因腹部撕裂傷退出年度第一場大滿貫，坦言傷勢「真的很嚴重」。

世界排名21的澳洲一哥德米瑙爾缺席家鄉大滿貫，他也因為同樣傷勢問題，退出阿得雷德國際網賽（Adelaide International）。

這個月初在世界職業網球協會盃（ATP Cup）4強賽時，德米瑙爾曾造成世界球王納達爾很大威脅，搶下首盤後才被逆轉。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉淑琴）1090116