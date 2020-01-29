恩比德歸隊穿24號 拿24分紀念Kobe

（中央社費城28日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人當家中鋒恩比德因傷缺陣多場後今天歸隊，他身穿已在76人退休的24號球衣，紀念剛因墜機驟逝的布萊恩，他拿下24分率隊115比104擊敗金州勇士。

76人今天在熱身的時候，全隊都穿著24號、8號的球衣，紀念曾以這兩個號碼為背號的洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）。

恩比德（Joel Embiid）因為左手無名指錯位缺賽3週，今天重返球場，身披24號球衣。24號球衣在76人隊已退休，但恩比德獲得76人名人堂球星瓊斯（Bobby Jones）的同意，穿上當年為表彰瓊斯而退休的24號。

恩比德今天有24分、10籃板的「雙十成績」，24分也與布萊恩的24號相互輝映。

內托（Raul Neto）今天斬獲19分，西蒙斯（Ben Simmons）挹注17分，哈里斯（Tobias Harris）貢獻14分，霍福德（Al Horford）有12分、11籃板、8助攻的全能表現。

76人今天贏球，本季主場戰績累積為22勝2敗。

羅素（D'Angelo Russell）獲得勇士最高28分，羅賓遜（Glenn Robinson III）攻下20分，克里斯（Marquese Chriss）拿下15分，伯克斯（Alec Burks）獲12分，葛林（Draymond Green）有9分、9籃板、12助攻的成績。

勇士在最近15戰已苦吞14敗。

76人今天打完首節還落後1分，但從板凳出發的內托搶下19分，讓76人中場時以59比54反超。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090129