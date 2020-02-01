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Kobe墜機後湖人首戰拓荒者 安東尼悲痛不出賽

最新更新：2020/02/01 11:34

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天將在主場迎戰波特蘭拓荒者，這是前當家球星布萊恩墜機身亡後的湖人首場比賽，拓荒者的安東尼因仍未走出痛失摯友的哀傷，決定不隨隊比賽

41歲的布萊恩（Kobe Bryant）、他13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）及其他7人，於26日搭乘直升機前往一場青少年籃球賽途中，不幸遭遇墜機意外，機上9人全部罹難。

布萊恩生前20年的NBA生涯全都在湖人度過，曾幫球隊奪得5座總冠軍，他的驟逝讓湖人悲痛不已，並因此取消前一場對上同城球隊快艇的比賽，直到今天才在主場迎戰拓荒者，這是湖人在布萊恩過世後首度出賽。

拓荒者稍早表示，隊上的安東尼（Carmelo Anthony）因為私人因素，未隨隊來到洛杉磯。

安東尼和布萊恩是2008年、2012年奧運美國男子籃球隊的隊友，他們攜手為美國兩度拿下奧運金牌，也成為關係親近的好友，安東尼本週稍早表示，兩人的友誼「比對籃球還深」。

安東尼1月28日在Instagram（IG）發文表示，布萊恩曾告訴他，打算到現場看今天湖人迎戰拓荒者比賽。

安東尼的貼文說：「我恨在我有千言萬語要表達時，卻一個字也說不出來…我在內心嘶吼著，但卻不為外人聽見，你無法知道，當我心頭烏雲密布，卻仍得試著假裝微笑的心情。」

布萊恩發生墜機意外後的幾個小時，安東尼仍有為拓荒者出賽，但他的隊友里拉德（Damian Lillard）告訴「今日美國報」（USA Today）說：「他（指安東尼）還沒準備好到洛杉磯比賽。」

里拉德說：「那是他還沒準備好去面對、接受的事，我們都很尊重他的決定。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1090201

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