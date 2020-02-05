蒙古拒絕台電男足入境 亞足聯盃外圍賽延期

（中央社記者黃巧雯台北5日電）受到武漢肺炎疫情影響，中華民國足球協會宣布，今天接獲亞洲足球聯盟通知，因蒙古政府拒絕高雄市台電男足入境，原定今天和2月12日與烏蘭巴托市FC隊進行亞足聯外圍賽將延期。

武漢肺炎疫情延燒，高市台電男足也遭到波及，原先預計2月2日上午搭機出發前往蒙古首都烏蘭巴托，進行2020亞足聯盃外圍賽第一回合的對決，但當天早上在機場接獲航空公司通知，蒙古政府拒絕高市台電入境，航空公司也無法接受高市台電登機。

足協工作人員積極與蒙古足協及駐蒙古代表處溝通，並表達台灣目前並非疫區，航班也不會經過中國，但在登機截止前，都無法獲得蒙古政府正面回應，因已過登機時間，足協隨後安排台電男足至中壢的旅館休息，在確認2月5日賽事無法舉行後，返回高雄備戰。

足協表示，經亞足聯開會討論後，決議2月5日在蒙古、2月12日在台灣的賽事將延後，未來將檢視相關文件後，開會討論這2場賽事是否進行及賽事時間地點，再通知兩隊。

足協目前已將上述亞足聯決議通知高市台電，足協表示，將與外交部、體育署及亞足聯保持聯繫、掌握最新狀況，確保高市台電參賽權利不會受損。（編輯：張芷瑄）1090205