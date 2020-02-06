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桃猿全數完成談約 新人王陳晨威月加薪10萬

最新更新：2020/02/06 13:15

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職樂天桃猿隊今天宣布已經與全隊選手完成新球季談約，新人王陳晨威加薪新台幣10萬元，月薪來到17萬元，桃猿隊成為本季首支全數談完約的球隊，將於7日赴石垣島打交流賽。

樂天桃猿隊為多名選手規劃複數年合約，野手方面，陳俊秀獲2年複數約，今年月薪72萬，2021年月薪達到80萬；郭嚴文談妥3年合約，今年月薪60萬元，2021年至2022年分別是68萬元、75萬元。

林立簽下3年複數約，2020年的月薪從14.5萬元升至29萬元，接下來2年月薪分別為35萬元以及40萬元；新人王陳晨威月加薪10萬元，2020年月薪17萬元。余德龍加薪2萬元，2020年的月薪為21萬元。

林承飛今年月薪23.5萬元，加薪5萬元；廖健富新球季月薪調升1萬元至19.5萬元。劉時豪新球季月薪17.5萬元，月薪減5000元；林智平減月薪3萬元，月薪20萬元；詹智堯減薪2萬元，月薪20萬元。

投手方面，主戰投手王溢正合約在去年已再延長3年，今年月薪52萬，2021年至2022年分別是52萬元、55萬元。球團提供中繼王黃子鵬2年約，2020年月加薪7萬元至25萬元，2021年月薪則來到30萬元。

王躍霖執行第3年合約月薪40萬元，翁瑋均月薪自6萬元加至11萬元，為投手群中加薪幅度最高。賴智垣月加薪1萬元，月薪8.5萬元；林逸翔和黃偉晟2020年月薪皆維持平盤9萬元與13.5萬元；洪聖欽的月薪調升3萬元來到月薪19萬元。

張明翔月加薪2.5萬元，今年月薪8萬元；葉家淇月薪7.5萬元，加薪2萬元。林柏佑今年月薪41萬元，減薪1萬元。陳禹勳、蘇俊羽、林樺慶與林國裕皆月減薪2萬元，新球季月薪分別為53萬元、8萬元、12萬元以及14萬元。（編輯：葉俐緯）1090206

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