武漢肺炎8賽事延期 萬金石馬拉松照辦

因應武漢肺炎疫情，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲（前右）6日表示，3月底前在台灣各地登場的賽事，有8場延期。中央社記者黃巧雯攝 109年2月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）教育部體育署今天表示，因應武漢肺炎疫情，3月底前在台灣各地登場賽事，11場如期舉行、8場延期、1場評估中，其中國際自由車環台公路大賽、新北市萬金石國際馬拉松照常舉辦。

體育署國際及兩岸運動組長許秀玲表示，已通函提醒各單位審慎因應，隨時留意嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心最新資訊，請各單位持續與相關國際運動組織保持聯繫，掌握相關國際動態及國際總會最新決定，滾動修正評估賽事是否如期、延期或更改舉辦地點。

體育署統計，今年將有超過140場國際賽事在台灣各地舉辦，其中3月底前登場的20場賽事，11場如期舉行、8場延期、1場尚在評估中，最後仍由主（承）辦單位決定。

許秀玲舉例，在戶外舉行的賽事，像國際自由車環台公路大賽、新北市萬金石國際馬拉松及棲蘭100林道越野超級馬拉松等戶外賽事都將如期登場，歡迎民眾到場加油，也提醒民眾做好自主健康管理。

目前除高雄市台電男足2月與烏蘭巴托市FC隊的亞洲足球聯盟外圍賽主、客場賽事確定延期，3月海峽盃帆船暨國際邀請賽及華國三太子盃國際男子網球挑戰賽都將延期舉辦，原定3月12到15日在高雄登場的台灣女子高球公開賽還在評估。（編輯：李明宗）1090206