更多編輯台推薦新聞：
口罩實名制如何買？庫存怎麼查？9大QA一次看
生活

口罩實名制如何買？庫存怎麼查？9大QA一次看

防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方
生活

防疫自助 醫界倡洗手飲食運動不迷信偏方

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

不斷更新／武漢肺炎擴散 圖解疫情一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 圖解疫情一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

武漢肺炎8賽事延期 萬金石馬拉松照辦

最新更新：2020/02/06 19:21
因應武漢肺炎疫情，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲（前右）6日表示，3月底前在台灣各地登場的賽事，有8場延期。中央社記者黃巧雯攝　109年2月6日
因應武漢肺炎疫情，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲（前右）6日表示，3月底前在台灣各地登場的賽事，有8場延期。中央社記者黃巧雯攝　109年2月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）教育部體育署今天表示，因應武漢肺炎疫情，3月底前在台灣各地登場賽事，11場如期舉行、8場延期、1場評估中，其中國際自由車環台公路大賽、新北市萬金石國際馬拉松照常舉辦。

體育署國際及兩岸運動組長許秀玲表示，已通函提醒各單位審慎因應，隨時留意嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心最新資訊，請各單位持續與相關國際運動組織保持聯繫，掌握相關國際動態及國際總會最新決定，滾動修正評估賽事是否如期、延期或更改舉辦地點。

體育署統計，今年將有超過140場國際賽事在台灣各地舉辦，其中3月底前登場的20場賽事，11場如期舉行、8場延期、1場尚在評估中，最後仍由主（承）辦單位決定。

許秀玲舉例，在戶外舉行的賽事，像國際自由車環台公路大賽、新北市萬金石國際馬拉松及棲蘭100林道越野超級馬拉松等戶外賽事都將如期登場，歡迎民眾到場加油，也提醒民眾做好自主健康管理。

目前除高雄市台電男足2月與烏蘭巴托市FC隊的亞洲足球聯盟外圍賽主、客場賽事確定延期，3月海峽盃帆船暨國際邀請賽及華國三太子盃國際男子網球挑戰賽都將延期舉辦，原定3月12到15日在高雄登場的台灣女子高球公開賽還在評估。（編輯：李明宗）1090206

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報