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桃猿成晉克服失敗陰影 看書調整心態爭取機會

最新更新：2020/02/08 12:58

（中央社記者謝靜雯石垣市8日電）中職樂天桃猿隊成晉是今年備受球團期待的外野戰力，努力克服2018年石垣島交流賽失誤陰影，也感受到春訓教練團緊盯，更希望拿出好表現爭取機會，平時會透過看書幫助心態調整。

2018年桃猿隊與日職千葉海洋羅德隊石垣島交流賽，成晉因為守備瑕疵被換下場，成晉表示，失誤當下心情當然會不好，後來守備也會有一點陰影，但想辦法靠訓練接球的量克服，去年再參加石垣島交流賽表現不差。

今年為成晉連續3年參加石垣島交流賽，成晉也是教練團本季十分期待的外野手戰力，成晉表示有感受到打擊、守備練習時教練團盯的很緊，做每一項訓練都想要做到最好，從賽前練習開始，希望表現給教練看。

今年春訓準備，技術上其實沒有太大的修正和落差，成晉透露，最大的不同在心態，不斷告訴自己要把握機會，平時會請教學長，也會看書做筆記，目前正在看中職中信兄弟野手周思齊的新書「心智鍛鍊」。

桃猿隊今年也請來外籍客座打擊教練克魯茲，克魯茲過去多次幫助中華隊調整打擊，在球員間評價很高，成晉表示，克魯茲會給一些觀念上的提醒，「鼓勵我們打擊時要有信心，保持正面能量，過程做好，結果就會達到預期」。

今年再參與石垣島交流賽，成晉表示，面對比賽狀況、得點圈有人的時候，把該做的工作做好，告訴自己不可以有失敗的空間。（編輯：李錫璋）1090208

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