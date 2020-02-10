獅隊蘇智傑陳韻文表現佳 皆獲2年複數年約

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職統一獅隊今天公布，去年攻守表現突出的野手蘇智傑，以及「救援王」陳韻文，新球季都獲得兩年複數年約肯定，蘇智傑今年月薪40萬元、陳韻文今年月薪34萬元。

統一獅隊野手蘇智傑，去年全勤出賽120場，總計敲出125支安打，包括27支全壘打，另有21次盜壘成功，各項成績為目前為止生涯個人單季最佳，攻守表現突出，拿下年度中職最佳10人外野手獎、金手外野手獎。

獅隊今天公布與蘇智傑簽下2年複數年約，今年月薪40萬元，明年月薪46萬元，合約總額1032萬元。

投手陳韻文扛起牛棚終結者重責，去年球季中雖然因為服12天補充役，歸隊後花了一段時間調整，但整季出賽表現亮眼，總計48場後援出賽，戰績2勝3敗24次救援成功，出賽防禦率3.02，拿下中職年度「救援王」，球團肯定陳韻文表現，簽下2年複數年約，今年月薪34萬元，明年月薪43萬元，合約總值924萬元。

野手林靖凱去年整季一軍以打者身份出賽53場，總計敲出65支安打，打擊率3成，適時補上二壘防線，攻守穩定表現，獲得球團肯定，加薪5.5萬元，今年月薪10.5萬元。（編輯：屈享平）1090210