HBL南山甩尾勝南湖 宋昕澔吳志鍇瞄準新人王

（中央社記者龍柏安台北11日電）南山高中今天靠著第4節最後5分22秒內，26比9的一波流攻勢，甩開對手南湖高中糾纏，終場113比93大勝對手，在高中籃球聯賽男子組8強，拉出2連勝。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地舉行，南山全隊9人上場，共有6人得分達到雙位數，靠著均衡火力做後盾，順利拿下勝利。

南山除高二主控陳力生攻下最高的23分，高一菜鳥宋昕澔也維持高檔演出，飆出並列次高的20分、8籃板、5助攻與5抄截，另一名菜鳥中鋒吳志鍇也有19分、9籃板。

吳志鍇坦言，他的確有想爭取新人王的念頭，也直言隊友宋昕澔將是他最大假想敵，不過他強調：「我還是希望他能打得好，我們保持良性競爭，我就是把自己本分做好就好。」

上季新人王，同時也是球隊主控陳力生大膽預言：「今年新人王應該就是他倆其中之一。」問他誰比較有優勢，他苦笑說：「他們位置不一樣，各有各的好，也都有打出自己的風格，如果位置一樣，我還能評斷優劣，但位置不同我無法比較。」

南山教頭許時清也同意愛徒的話，但他認為，評選上宋昕澔較有優勢，「他是前鋒，持球機會高、得分也多，能見度自然高，但如果我來選，我會選吳志鍇。」

許時清解釋，球隊組成中鋒總是最吃力不討好的角色，不但得做許多苦工、垃圾活，在數據上也不討好，因此他認為，應該要給這樣的球員肯定與鼓勵，因此他才會投吳志鍇一票。（編輯：張雅淨）1090211