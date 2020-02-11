亞足聯盃外圍賽 台電男足延至4月對戰蒙古

（中央社記者黃巧雯台北11日電）武漢肺炎疫情延燒，中華民國足球協會今天接獲亞洲足球聯盟來信通知，高雄市台電男足與蒙古烏蘭巴托市FC隊的亞足聯外圍賽，將延後至4月7日和14日舉行。

受到武漢肺炎疫情波及，蒙古政府日前拒絕高雄市台電男足入境，導致原定2月5日、12日與烏蘭巴托市FC隊進行亞足聯外圍賽客場、主場賽事雙雙延期。

足協表示，亞足聯今天來信告知，有鑑於武漢肺炎疫情嚴峻，多個協會向亞足聯反映無法順利進行亞足聯盃賽事，因此決定調整亞足聯盃東亞區賽程，其中台電男足與蒙古烏蘭巴托市FC隊外圍賽，客、主場將分別延後至4月7日和14日登場。

不過，因台電男足尚未重新申請簽證，足協表示，屆時蒙古政府可能以專案方式核准台電入境（若蒙古邊境仍實施管制措施），將持續與外交部保持聯繫。

若台電男足順利晉級，預計於4月21日和28日附加賽出戰香港超級聯賽隊伍傑志體育會，爭取最後一張晉級小組賽門票。

受到外圍賽延期影響，亞足聯盃東亞區小組賽同樣延後開賽，足協指出，北市大同的亞足聯盃主場賽事將改為5月13日主場迎戰和富大埔、5月27日主場迎戰附加賽晉級隊伍、6月17日迎戰澳門鄒北記體育會，上述開賽時間地點，將待各隊月底前回報亞足聯確認後公布。（編輯：吳協昌）1090211