大笨牛備戰世界盃拔河賽 辭工作大幅減重付出多

大笨牛拔河隊即將出戰2020世界盃室內拔河錦標賽，隊員13日把握最後時間進行練習，15日啟程到愛爾蘭參賽。中央社記者蕭博陽南投攝 109年2月13日

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）大笨牛拔河隊即將出戰世界盃室內拔河錦標賽，多名隊員為集訓而離職或留職停薪，也為比賽減重10公斤以上，甚至有人減逾30公斤。

以俱樂部性質運作的大笨牛拔河隊去年10月取得國家代表隊資格，15日即將遠赴愛爾蘭參加2020世界盃室內拔河錦標賽，隊員們有人為了比賽減重逾30公斤，也有人乾脆辭職或辦留職停薪，以加入今年1月起展開的練2天休1天集訓，付出這麼多，就是只想為國爭光。

大笨牛拔河隊核心資深成員陳鵬文今年29歲，就讀南投高中、明道大學一路練習拔河，目前受聘南投縣體育會，再被派任南投高中拔河隊當助理教練。他說，希望透過自己努力影響一些人，這是他對身為運動員價值的定義，非常感謝南投縣體育會給他機會貢獻所學。

陳鵬文說，大學畢業前，北部開公司的親戚就找他進公司學做生意，條件還滿優渥，但為準備公元2014年世界盃拔河賽，他隱瞞親戚偷偷辦延畢，雖然團隊最終拿下世界金牌，但親戚仍不諒解，「但我認為這是價值觀」，希望自己能給他人夢想與力量，也回饋母校。

47歲陳圳龍任教台北市立大學，是大笨牛最年長成員，這次出國比賽也兼任團隊教練，他說，投入拔河運動20多年，雖然年齡無法與18歲年輕選手相比，但累積多年參賽經驗是個人優勢，不過年紀較大則需加強耐力，目前幾乎每天與學生一起練習，體能維持滿好的。

為符合比賽量級公斤總和標準，除例行訓練，減重也很重要，大笨牛全隊平均減重15到20公斤，其中至少3人減重逾30公斤，在愛爾蘭賽前過磅後，每人2天到3天要再快速增重10到15公斤，因為若與對手總重差距50公斤以上，獲勝就很困難。

26歲的大笨牛隊員張博皓說，去年5月體重110公斤，為備戰去年10月國手選拔，降到過磅體重84公斤，賽後恢復到91公斤，再降到75公斤，所幸減重時間較長，過程對身體負面影響還好，但後期仍覺得體能與力量落差較大，也感覺較易無力。

27歲的隊員劉光祐自南投高中、國立台灣體育運動大學畢業，從事拔河運動約15年，先前在台中市一家健身俱樂部當健身教練，為專心備戰，去年12月初乾脆辭職，他說，不辭職很難配合訓練，雖有經濟壓力，但存款省點花，應該還行；他自1月20日生日隔天開始減重，已減約13公斤。（編輯：謝雅竹）1090213