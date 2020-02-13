木棒聯賽高苑奪3連勝 與西苑興大附農晉級

（中央社記者楊啟芳台北13日電）高中木棒聯賽今天高苑工商與興大附農之戰，高苑先發潘柏至前5局無失分，直到6局才失分，最終高苑以6比3獲勝，預賽奪3連勝，與興大附農、西苑高中一起晉級24強。

高苑前3局打線沉寂，4局上有所突破，孔念恩敲出安打，利用隊友推進攻下分數，藍震威敲二壘安打開啟攻勢，楊強森安打再下一城；5局上劉俊豪、孔念恩安打再追加2分；6局上楊強森三壘安打、毛英傑、黃秉揚安打後，也有2分進帳。

潘柏至前5局順利壓制興大附農打線，6局控球失準，投出2保送失2分。7局下楊強森從右外野移到投手丘，登板中繼2局失1分；邱駿威原本先發第4棒，後援登板1局。3任投手合計飆8次三振，助高苑3連勝晉級，為分組第一。

高苑總教練李來發表示，「潘柏至原本設定投3至4局，能拉長到6局，表現不錯。」第一階段部分投手休戰，楊強森跟邱駿威都兼任投手和野手，李來發說：「投手群有些狀況不好，所以先休息，也給野手多一點機會，高中生不要限制他們只有一個位置，對他們好，對球隊也好。」

另一場乙組賽事，西苑高中13比1扣倒義峰高中，因此西苑高中與興大附農皆以2勝2敗確定晉級，兩隊14日交手，決定分組第2、3名。（編輯：張芷瑄）1090213