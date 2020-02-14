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古林睿煬林安可好投 獅隊熱身賽勝悍將

最新更新：2020/02/14 16:51

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職棒統一獅隊在台南棒球場的自辦熱身賽與富邦悍將交手，獅隊蘇智傑、陳重廷及楊家維都轟出全壘打，加上古林睿煬、林安可等投手群好投，以10比2擊退悍將。

獅隊今天由古林睿煬先發、悍將則是范玉禹。1局下獅隊的蘇智傑從范玉禹手中轟出2分全壘打，幫助球隊先馳得點。

悍將投手陳仕朋4局下登板中繼2局，5局下時遇到亂流，投出保送之後，被張偉聖敲出三壘安打，掉1分，林靖凱再擊出1打點滾地球，獅隊取得4比0領先。

雖然6局上悍將的范國宸從陳育軒手中轟出2分砲，拉近比分；不過9局下獅隊再展開攻勢，張竣龍登板投球後，先投出保送，接著陳重廷轟出一發2分砲，之後投出保送、被敲安打，楊家維再敲3分全壘打。

張竣龍退場之後，悍將投手換上賴鴻誠，被薛种帷、郭峻偉敲接連安打，再掉1分，終場獅隊就以10比2擊退悍將。

獅隊先發投手古林睿煬總計投2局，僅被敲出1支安打，送出5次三振，無失分；第2任投手為去年以野手身份出賽的林安可，中繼2局被敲2支安打，無失分；接著王玉譜、陳育軒、黃竣彥、邱浩鈞、鄭鈞仁輪番上陣，僅陳育軒有失分。（編輯：吳協昌）1090214

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