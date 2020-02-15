威廉森猛炸籃框 NBA新秀挑戰賽美國隊逆轉勝

NBA明星賽系列活動的新秀挑戰賽，美國隊的威廉森頻頻演出強力灌籃轟炸籃框，最後克服半場落後逆境，以151比131擊敗世界隊。（美聯社）

（中央社芝加哥14日綜合外電報導）NBA明星賽活動之一的新秀挑戰賽，美國隊的威廉森頻頻演出強力灌籃轟炸籃框，最後克服半場落後10分逆境，以151比131擊敗世界隊。

美國職籃NBA明星賽系列活動在芝加哥進行，新秀挑戰賽（Rising Stars）由美國隊（USA）與世界隊（World）對戰。

世界隊首節39比30領先美國隊，次節兩隊表現不相上下，但中場前1.1秒，世界隊唐西奇（Luka Doncic）帶球推進，一過中線就起身出手，命中壓哨的特大號三分球，這記超遠三分球，讓參與球員及場邊球迷紛紛興奮大叫，也讓世界隊打完半場，以81比71領先美國隊達雙位數。

美國隊上半場雖然落後，但陣中「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）頻頻以強力灌籃轟炸籃框，力道之強還一度讓籃框歪掉，上半場他7投5中攻下10分。

第3節美國一波10比0攻勢將落後縮小到2分，在葛理翰（Devonte Graham）飆進三分球後，美國以104比103將比分超前，隨後更在布里吉斯（Miles Bridges）自己拋球給自己灌籃的「獨立空中接力灌籃」後，反取得10分領先，前3節打完以115比105翻轉戰局。

第4節美國再打出36比26攻勢，最終151比131擊敗世界隊，美國隊的布里吉斯獲得MVP，他今天從板凳出發，全場12投8中攻下全隊次高20分。

美國隊陣中得分最多的巴斯考（Eric Paschall）同樣也是替補，他今天13次出手命中10球，攻下23分，美國隊焦點球星楊恩（Trae Young）有18分、7助攻表現。

世界隊的巴瑞特（R.J. Barrett）今天轟下全場最高27分，克拉克（Brandon Clarke）有22分、8籃板，世界隊焦點球星唐西奇和吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、華格納（Moritz Wagner）皆攻下16分。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090215