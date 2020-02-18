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三民張弘稜好投保生機 木棒聯賽10隊先晉16強

最新更新：2020/02/18 20:06
高中木棒聯賽第二階段，穀保家商（圖）投打發揮，以7比0擊敗善化高中，提前確定晉級。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月18日
高中木棒聯賽第二階段，穀保家商（圖）投打發揮，以7比0擊敗善化高中，提前確定晉級。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）高中木棒聯賽第二階段三民高中與中興高中交手，三民王牌投手張弘稜後援5.2局飆7K，率隊以9比5拿勝、保晉級生機；穀保家商投打發揮，以7比0擊敗善化高中，提前晉級。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第二階段24強賽，三民高中昨天以5比13不敵興大附農，今天與中興高中交手沒有退路，先發投手盧泓捷投3.1局被敲3支安打，失掉4分皆非責失分。

三民高中4局1人出局、壘上有人時，就押上王牌投手張弘稜，張弘稜總計用96球投5.2局，被敲出3支安打，投出1次保送1次觸身球保送，飆出7次三振，失掉1分非責失分，有效壓制對手打線，率隊拿下關鍵勝利。

三民高中首局靠著保送、接連安打、高飛犧牲打先馳得點，2局再起攻勢，單局4安、3保送，一口氣攻下6分、拉開領先差距，中興高中2、3局各追2分，6局再靠著安打、盜壘、接連失誤，追回1分，比賽後半段受制於張弘稜，沒能再添分數、吞下敗仗。

三民高中拿下勝利，目前戰績1勝1敗，興大附農明天與中興高中比賽關係該組晉級狀況。

穀保家商今天與善化高中交手，穀保先發投手曾宥叡投3局被敲1安，投出3次保送4次三振，李慶隆中繼3局沒被敲出安打，投出2次三振，潘文輝後援2局飆4K，3任投手聯手壓制，沒讓善化高中拿下分數。

穀保3局靠著失誤、高飛犧牲打、蔡佳諺三壘打，攻下3分，7、8局再各添2分，順利拿下勝利；善化昨天以1比8不敵西苑高中，今天再輸給穀保家商，吞下2敗確定被淘汰，穀保、西苑提前晉級第三階段16強賽。

明天為第二階段24強賽最後一天賽程，目前已有10支隊伍確定晉級第三階段16強，除穀保、西苑外，還有普門高中、嘉義高中、南英商工、平鎮高中、仁義高中、大溪高中、花蓮體中和高苑工商。（編輯：吳協昌）1090218

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