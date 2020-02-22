何恆佑開轟穀保晉級 下戰高苑爭8強

108學年度高中棒球聯賽第3階段16強賽持續開打，新北市穀保家商何恆佑22日開轟，率隊以15比0、4局擊敗嘉義市仁義高中，確定晉級。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年2月22日

（中央社記者謝靜雯高雄22日電）高中木棒聯賽第三階段，穀保家商何恆佑開轟，率隊以15比0、4局擊敗仁義高中，明天將與高苑工商爭8強資格；目前第四階段12強已確定9隊，大理高中、普門中學取得分組第一直晉8強。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段16強賽分4組舉行，每組取3隊晉級第四階段12強賽，分組第一名取得種子籤、直接晉級8強。

穀保家商今天與仁義高中交手，張鴻傑先發投2局，楊立維、林昱珉各投1局，3任投手沒讓對手敲出安打、無失分。

穀保家商打線發揮，全場敲出14支安打，何恆佑單場2安都是長打，首局敲出三壘打，2局敲出兩分砲，穀保1到4局、局局得分，首局拿下5分，2局攻下7分，比賽前半段就拉開領先差距，順利拿下勝利。

穀保目前為止木棒聯賽9戰全勝，另外一場比賽高苑工商今天以6比3擊敗嘉義高中，高苑工商木棒聯賽8戰全勝、維持不敗，穀保和高苑目前都確定晉級第四階段，兩支不敗的球隊明天碰頭，爭取分組第一名8強種子籤。

大理高中與普門中學已確定皆為分組第一名、直接晉級8強，平鎮木棒聯賽目前也是全勝確定晉級第四階段，明天比賽搶8強種子籤，另外大溪高中、三民高中、西苑高中和南英商工也都確定晉級第四階段。（編輯：吳協昌）1090222