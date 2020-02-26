HBL能仁挑戰連霸 游艾喆：離完美只剩2步

（中央社記者龍柏安台北26日電）上季高中籃球聯賽男子組冠軍能仁家商，今年8強賽以7連勝之姿再次跨進4強窄門，高三主控游艾喆表示，今年賽季他們已可有90分的水準，距離完美，只剩最後2步。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女最終4強決賽，將於3月7、8日在台北小巨蛋「閉門」舉行，男子組衛冕軍能仁首戰南山高中，泰山高中則要強碰東山高中；女子組則由南山高中遭遇北一女中，永仁高中則要硬碰同門的淡水商工。

包括今年在內，是能仁連4季挺進4強，且8強賽以全勝之姿晉級，游艾喆強調，正因上個階段打得順，因此很怕後面跌一跤，「南山越打越好，不能掉以輕心，8強我們只贏4分不算贏，且贏得有些運氣」。

南山教頭許時清則透露，進入4強之後，各隊回到相同的起跑線，「我認為首戰能仁是五五波的對決，我們的策略很簡單，就是從防守做起，盡量讓他們不舒服，別讓他們進攻打得順」。

泰山是隊史自103學年度後，首次重返4強，第一戰就要碰上8強曾輸過的東山，彭柏樺信心滿滿地說：「今年賽季我們上個階段輸過的隊伍，下個階段都沒輸過，我們準備好了，我會燃燒小宇宙，全力以赴去拼。」

東山高三後衛陳緯表示，隊史HBL最佳成績是4強，今年他們希望開創歷史，改寫隊史新猷，首役面對泰山，他強調：「我們會小心謹慎，全場黏著對手打，我們有信心。」

女子組衛冕軍南山，女教頭李陸臻依舊維持一貫低調、務實的態度，強調全隊至今仍不去想連霸這檔事，關鍵還是打好眼前對北一女的比賽，她也盼望4強賽時，球能維持點點開花的攻勢，「我們南山沒有紅花，只有團結的綠葉」。（編輯：張芷瑄）1090226